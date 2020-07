Strade: partita la bitumazione totale, Angarano: “Con i fatti smentiamo bugie e fake news” / VIDEO

Dopo le operazioni propedeutiche dei giorni scorsi, consistite nell’eliminazione degli avvallamenti che si erano formati nel tempo, oggi è partita la bitumazione totale della ex statale Adriatica, partendo da via Giovanni Bovio (incrocio con via della Libertà) e proseguendo gradatamente, nei prossimi giorni, in via Imbriani (fino all’incrocio con via San Martino).

“Ancora una volta con i fatti smentiamo chi nei giorni scorsi si è divertito ad ironizzare sui lavori – dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – con tante bugie e fake news riversate quotidianamente sui social network. Loro malgrado dovranno arrendersi all’evidenza: non si tratta di rattoppi – conclude il Primo cittadino – come hanno tentato di far credere alla cittadinanza, ma di rifacimento completo del manto stradale”.