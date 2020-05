Basile: “Fidapa si dissocia da iniziativa dono maglia, impegno anche per chiarire accaduto”

“Apprendiamo dagli organi di stampa, di una dichiarazione dell’onorevole Giorgia Meloni, pubblicata sul proprio profilo Facebook, in cui “ringrazia i bambini della Scuola Primaria di Bisceglie, San Giovanni Bosco, per averle regalato una maglietta” (leggi qui). In qualità di Presidente della FIDAPA Bisceglie, ho sentito il dovere di intervenire al fine di salvaguardare l’immagine e l’operato dell’Associazione che rappresento”. Queste la parole con le quali esordisce in una nota ufficiale l’avvocato Mariarosaria Basile.

“Il progetto di insegnamento della storia dell’arte nella scuola primaria, dal titolo: Saper vedere: dalla fantasia alla conoscenza, è stato ideato e realizzato grazie alla collaborazione tra la Fidapa e il Terzo Circolo didattico San Giovanni Bosco di Bisceglie. Il progetto gode, inoltre, del patrocinio del Comune di Bisceglie, e di Confindustria Bat. I due enti, associazione e scuola, hanno lavorato in perfetta sinergia, grazie alla competenza della Dirigente, dott. Maura Iannelli, e dell’intero corpo insegnante dell’istituto scolastico coinvolto nel progetto, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

“Obiettivi che per ciò che concerne la FIDAPA trovano fondamento nell’art. 3 del proprio statuto ove è specificato che la FIDAPA BPW Italy”, continua Storelli, “è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione e di opinioni politiche. Il cui scopo è quello di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti”.

“Ordunque è proprio nel rispetto di tali principi”, prosegue, “e con l’entusiasmo di sempre che la sezione di Bisceglie ha voluto dar vita a questo progetto, lasciando alla scuola la più ampia libertà circa la programmazione delle attività didattiche da svolgere e sulla cui programmazione e fedeltà al principio di trasmissione di un sapere oggettivo, critico e pluralista, proprio di una scuola Repubblicana, non si dubita. Ad ogni buon conto la FIDAPA Bisceglie si dissocia dall’iniziativa del dono della maglietta”, conclude Mariarosaria Basile, “che oggi ci vede costretti a chiarimenti, in quanto iniziativa di cui si è avuta conoscenza solo in seguito alla pubblicazione su social, con l’impegno di chiarire, nei luoghi deputati, l’accaduto”.