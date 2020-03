Ulteriore stretta su spostamenti fuori Comune: l’ordinanza per scongiurare nuovo esodo verso sud

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di una misura finalizzata ad evitare un ulteriore spostamento di massa dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La misura, immediatamente in vigore, è stata adottata dopo diversi allarmi lanciati dai governatori del Sud.