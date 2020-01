Stop casalingo per i Lions Bisceglie contro Cassino

Si ferma a sei la striscia vincente dei Lions Bisceglie che cedono il passo 89-96 al Cassino in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Serie B, girone D, di basket.

Partono meglio i laziali guidati dall’ex coach Fantozzi, che con personalità impongono i loro ritmi ai padroni di casa. Bisceglie chiude il primo quarto sotto 17-23, poi nel secondo parziale c’è la reazione con il 29-25 che vale il primo momentaneo vantaggio. I ragazzi di coach Marinelli non danno però continuità alla loro partita e Cassino torna a farsi pericoloso per il 37-42 all’intervallo lungo.

Si riparte con un parziale di 7-0 Bisceglie che vale il 44-42, un’illusione per i tifosi del PalaDolmen con la difesa che ricomincia a perdere colpi permettendo a Cassino di piazzare un pesante parziale di 18-4 per il 51-68. Insufficiente lo sforzo compiuto per riaprire i conti nella quarta frazione: i Lions sono riusciti a risalire sul -5 (68-73) al 35’, per poi disunirsi e innervosirsi e ripiombare sul -17 nel giro di un minuto. L’ultimo colpo di reni ha prodotto il -4 (89-93) a sette secondi dalla conclusione. Troppo tardi per evitare una sconfitta sulla quale occorrerà riflettere e fare autocritica.

GUARDA LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LIONS BISCEGLIE-CASSINO 89-96

Lions Bisceglie: Rossi 13, Dri 21, Chiriatti 1, Drigo 15, Marini 14, Cantagalli 11, Zugno 9, Mazzarese 5, Maresca. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Cassino: Callara 21, Fioravanti 20, Svoboda 12, Rovere 9, Bryan 12, Zhgenti 7, Cecchetti 7, Puccioni 6, Lauria 2. N.e.: Magini, Pacitto. Allenatore: Alessandro Fantozzi.

Arbitri: Marcello Martinelli di Brescia, Jacopo Spinelli di Cantù (Como).

Parziali: 17-23; 37-42; 53-68.

Note: usciti per cinque falli Zhgenti, Drigo, Rovere, Chiriatti, Bryan. Tiri da due: Lions Bisceglie 19/27, Cassino 27/45. Tiri da tre: Lions Bisceglie 8/31, Cassino 6/10. Tiri liberi: Lions Bisceglie 27/34, Cassino 24/36. Rimbalzi: Lions Bisceglie 29, Cassino 32. Assists: Lions Bisceglie 10, Cassino 11.