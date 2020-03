Stockhouse biscegliese produce e regala mascherine a forze dell’ordine / VIDEO

Le iniziative di privati che si mettono a disposizione della comunità biscegliese stanno caratterizzando questi giorni in cui l’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prove determinate categorie. Tra queste c’è l’iniziativa di Città Mercato, realtà commerciale biscegliese che ha prodotto mascherine donandole alle forze dell’ordine locali.

“Con l’attività chiusa rispettando il Decreto del Governo”, dichiara Enzo Dell’Olio, “abbiamo più ricevuto richieste di materiale per realizzare mascherine. Vista la situazione di stallo lavorativo, a mia madre Elisabetta, coadiuvata da mio padre Michele (titolari dell’attività) è venuta l’idea di produrle e regalarle per dare il nostro piccolo contributo”. Le mascherine, in puro cotone, realizzate dai titolari del noto stockhouse cittadino hanno coperto parte del fabbisogno di Carabinieri, Polizia Locale e Metronotte di Bisceglie.

“Il nostro lavoro è partito lo scorso 19 marzo”, conclude Enzo Dell’Olio, “e nel nostro piccolo cercheremo di dare una mano a quelle realtà che operano sul territorio per il bene comune”. Gesti semplici che danno il senso di quanto nei momenti più difficili il senso di comunità possa fare la differenza.