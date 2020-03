Stasera lavaggio strade con trattori. Angarano: “Grazie ad agricoltori al servizio della città”

“In questi giorni stiamo continuamente igienizzando strade e marciapiedi, soprattutto nei pressi degli ingressi dei luoghi sensibili e nelle aree in cui vengono depositati i mastelli per la raccolta porta a porta, senza tralasciare neanche i posti dove incivili abbandonano rifiuti“. Con queste parole Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie, affronta il tema legato al lavaggio delle strade in città.

“Un’attività costante e quotidiana messa in pratica con la collaborazione dell’azienda che si occupa dell’igiene urbana. Ringraziamo gli agricoltori di Bisceglie che si sono offerti di procedere con mezzi propri e gratuitamente alla sanificazione delle strade e degli spazi urbani. Abbiamo subito accolto positivamente la loro proposta”, dichiara Angarano, “frutto di altruismo e generosità, ma era necessario un approfondimento tecnico prima di prendere decisioni. In questi giorni abbiamo dialogato con le Autorità per capire come poter utilizzare con criterio questo servizio di supporto all’azienda che opera quotidianamente sulle nostre strade. L’obiettivo comune, condiviso anche in una riunione effettuata questa mattina con gli imprenditori agricoli, deve essere effettuare un efficace lavaggio senza rischiare danni all’ambiente”.

“Consapevoli che, come sottolineato dal Ministero dell’Ambiente, non ci sono evidenze scientifiche che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del Covid-19″, ricorda il Primo cittadino, “né certezze sull’efficacia della sanificazione delle strade e pavimentazioni esterne con prodotti chimici disinfettanti o igienizzanti. Ritenendo tuttavia utile in forma precauzionale una pulizia straordinaria delle strade, si è concordato di utilizzare saponi detergenti convenzionali, autorizzati dal Ministero della Salute. L’ipoclorito di sodio, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, verrà utilizzato, come indicato dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e dall’Istituto Superiore della Sanità, come mezzo integrativo e straordinario di pulizia delle strade. Tale modalità è suggerita anche da ISPRA e Arpa Puglia che si è fatta promotrice delle recenti citate linee guida a livello regionale e nazionale”.

“Solo per queste dovute e opportune valutazioni l’Amministrazione Comunale si è riservata una riflessione che ha richiesto qualche giorno. In questi frangenti non c’è spazio per l’emotività del momento e tutte le decisioni devono essere funzionali a fronteggiare l’emergenza con cognizione di causa. Senza che questo debba ingenerare sterili polemiche e strumentalizzazioni politiche di cui francamente la comunità non ha proprio bisogno in questo momento. Un sentito ringraziamento agli agricoltori”, conclude Angarano, “che con questa proposta si sono messi a disposizione della comunità”. Il lavaggio straordinario delle strade sarà effettuato stasera.