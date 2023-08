Zinetti-Unione Calcio, il matrimonio continua: “Mia scelta rimanere in questa grande società”

Una conferma che ha tutta l’aria di un vero colpo di mercato. Nelle scorse ore è infatti arrivata l’ufficialità del rinnovo di Luigi Zinetti con l’Unione Calcio Bisceglie.

“Sono contentissimo di continuare questo percorso con l’Unione Calcio Bisceglie per il quinto anno di fila. Ammetto che, dopo l’ottima stagione scorsa – afferma Zinetti – ho ricevuto parecchie proposte da squadre di Serie D ed Eccellenza, ma la mia scelta è stata quella di rimanere in questa grande società, e per questo ringrazio la famiglia Pedone, il DS Storelli e mister Monopoli per aver fatto in modo che la trattativa andasse per il verso giusto e avermi dato la possibilità di poter mettere ancora il mio valore al servizio di questa squadra fatta di uomini e giocatori fantastici. Mi auguro di poter vedere l’Unione nella parte alta della classifica a lottare per i playoff, e dal punto di vista personale mi auguro di confermare e migliorare la passata stagione. Non vedo l’ora di iniziare!”.

Per il laterale coratino, cresciuto nel settore giovanile del Bari, tante importanti esperienze in piazze blasonate. Infatti nel 2013 arriva la chiamata della Lucchese, all’epoca militante in Serie D per poi rientrare in Puglia nell’estate successiva accasandosi al Brindisi (Serie D). Successivamente i passaggi in cui veste le casacche di Correggese, Virtus Bergamo e Nardò, tutte compagini militanti in serie D. Nel mercato invernale del 2016 torna nella sua città natale, dove vince i playoff regionali nel campionato di Promozione e ben figurando nel successivo campionato di Eccellenza. Nell’estate 2019 il passaggio all’Unione Calcio Bisceglie, allora sotto la guida di mister Luigi Di Simone, e le tre stagioni successive sotto la guida di mister Rumma.

Nello scorso campionato ha messo a referto 23 presenze e 10 reti (di cui 1 su calcio di rigore), risultando decisivo in occasione del pareggio esterno (1-1) con il Real Siti e della vittoria interna con il Foggia Incedit (1-0).

“La dirigenza azzurra esprime soddisfazione – si legge nella nota stampa – per questa ulteriore conferma che mantiene l’ossatura della passata stagione con un ragazzo sempre professionale, duttile e appassionato a cui rivolge i migliori auspici di bissare, e superare, lo score realizzato nello scorso campionato”. (Foto: Marcello Papagni)