Weekend da protagonisti per i corridori della Ludobike a Puglianello

Ancora un weekend da protagonisti, nella tappa di Puglianello, per i portacolori del ciclocross biscegliese della Ludobike Racing Team, Francesco Dell’Olio e Nicolò Rana.

I giovanissimi biker hanno infatti superato la concorrenza di tutti gli avversari e hanno trionfato nella categoria G6 dominando la gara in lungo ed in largo, conquistando i due gradini più alti del podio. Il risultato conseguito dal team certifica l’ottimo lavoro svolto da Piero Loconsolo ed il suo staff, capaci di creare nel corso degli anni una squadra di livello grazie ad investimenti continui che hanno permesso alla Ludobike di poter disporre di mezzi ed infrastrutture d’altissimo profilo.

Lo splendido fine settimana per le due ruote biscegliesi si arricchisce anche del trionfo di Ettore Loconsolo nella categoria Open del Mediterraneo Cross Tour. Un successo meritato per il neo corridore della Parkpre Racing Team, impreziosito dal premio per il “giro più veloce” a rimarcarne il dominio del tracciato campano. Una vittoria che rappresenta un buonissimo viatico per Loconsolo in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.