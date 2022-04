Volley: Sportilia si ferma a cinque vittorie di fila, Star Volley fa 15 su 15 / CLASSIFICHE

Una vittoria casalinga ed una sconfitta in trasferta. Questo il bilancio di Sportilia e Star Volley nel sabato pomeriggio appena trascorso dalle due portacolori del volley cittadino.

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive delle ragazze di coach Nuzzi nel campionato di Serie B2. Le biancazzurre, raggiunta la salvezza matematica, cedono il passo a Potenza Picena, apparsa decisamente più in palla delle biscegliesi, con un netto 3-0. La trasferta in terra marchigiana per Nazzarini e compagne si apre con l’ottimo spunto di Sportilia capace di portarsi anche avanti di sei lunghezze sul 9-15, ma la reazione delle padrone di casa non tarda ad arrivare e, grazie ad un parziale di 11-3, Potenza Picena ribalta lo svantaggio. Nel momento clou del set d’apertura le marchigiane, guidate dagli attacchi di Cingolani, dimostrano maggiore lucidità e si aggiudicano la frazione per 25-22. Il secondo set è una vera e propria battaglia punto a punto con l’allungo delle marchigiane tamponato dall’ottimo turno in battuta di Nazzarini che porta Sportilia sul +1 a quota 17-18. Anche in questa circostanza, tuttavia, le padrone di casa sfruttano le occasioni con freddezza e, approfittando di un momento di appannamento delle ospiti, assestano il colpo decisivo conquistando il set grazie al 25-20 finale. La stanchezza di Sportilia, probabilmente dovuta alle enormi energie mentali e fisiche spese nelle scorse settimane per completare la rimonta salvezza, si manifesta tutta nel terzo set che si apre con il prepotente allungo di Potenza Picena, lesta a portarsi immediatamente sul 10-3 per poi allungare ulteriormente sul +8. A questo punto le ospiti si prodigano in un encomiabile tentativo di reazione che ricuce il gap a sole due lunghezze ma, nel finale, la squadra di casa assorbe il colpo, si riorganizza e con un controparziale di 7-0 chiude la pratica sul 25-18. Poco male per Sportilia il cui girone di ritorno straordinario non viene certo macchiato da questa sconfitta che mantiene invariata la classifica. Nel prossimo appuntamento, in programma mercoledì 20 aprile dopo la sosta dovuta alle festività pasquali, il team del presidente Grammatica sarà di scena al PalaDolmen contro il fanalino di coda Dannunziana Pescara.

In Serie C, invece, prosegue senza alcuna difficoltà la marcia perfetta della Star Volley che ottiene la quindicesima vittoria in altrettante gare superando in scioltezza tra le mura amiche l’Adria Bari con il punteggio di 3-0. La sfida, disputatasi sul neutro del PalaFiorentini di Molfetta a causa dell’indisponibilità dell’impianto di via Ruvo, si apre con l’immediata fuga delle nerofucsia, abilissime nel creare subito un vantaggio incolmabile per le avversarie, le quali non possono far altro che vedere il divario dilatarsi con il passare degli scambi fino al 25-13 con il quale Star Volley si aggiudica il primo set. Alla ripresa del gioco il copione non cambia e le biscegliesi, sempre molto concentrate ed efficaci, rompono l’equilibrio a metà frazione per portarsi sul 2-0 in virtù del 25-18 finale. Nel terzo set, l’Adria Bari si dimostra squadra ostica e non accenna minimamente ad arrendersi rispondendo colpo su colpo fino al 18-18. A questo punto, però, le ragazze di coach Maggialetti fanno valere la propria qualità tecnica, alzano i giri del motore e piazzano un break di 7-1 mettendo i titoli di coda sulla partita che si chiude infatti sul 25-19. Con questo successo, l’ennesimo del proprio campionato, Star Volley sale a quota 44 e continua nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento ai playoff. Prima della post season, però, occorre chiudere al meglio la stagione regolare affrontando con la stessa determinazione l’ultimo impegno, la trasferta sul campo di Cerignola in programma giovedì 14 aprile. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

