Volley femminile, Sportilia in trasferta a Pescara

Nel 22esimo turno del campionato di serie B2, girone L, Sportilia Bisceglie affronterà in trasferta la Dannunziana Pescara. Fischio d’inizio oggi a partire dalle 19.30.

Dopo le ultime tre vittorie consecutive, le giocatrici biscegliesi possono mettere un altro tassello per la permanenza in serie B2 e il consolidamento della settima piazza. Le giocatrici di casa sono il fanalino di coda del raggruppamento: non dovrebbe essere un problema per le biancazzurre portare a casa il match. Il pericolo di sottovalutare l’avversario è sempre dietro l’angolo: “Siamo consapevoli di dover approcciare il match con la Dannunziana in modo attento e determinato – afferma la palleggiatrice Arianna Losciale – concetto principale è che mancano cinque incontri al termine del campionato e dovremo cercare di prendere punti dappertutto sia al PalaDolmen sia fuori casa. La Dannunziana è ultima, ma lotta come noi per evitare la retrocessione e non va affatto sottovalutata” conclude la 26enne.