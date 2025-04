Star Volley batte Pomezia e sale momentaneamente al secondo posto / CLASSIFICA

La Star Volley Bisceglie batte Pomezia dopo 4 set combattuti, tra le mura del PalaCosmai, e vola, momentaneamente, al secondo posto della graduatoria del girone D del campionato Serie B1 di volley femminile.

Le Nerofucsia erano chiamate a vincere per rimanere ai vertici della classifica e non hanno tradito le attese, sebbene le avversarie fossero degne di nota e il match potesse rappresentare una trappola per le ragazze di coach Emiliano Giandomenico. Il primo set ha visto sempre davanti le ragazze di casa di poche lunghezze, fino ad uno strappo nel finale, sul 21-15, prontamente ricucito dalle ospiti sul 22-19; prima che Civardi e compagne archiviassero la pratica sul 25-22. Secondo set con un buono spunto iniziale da parte di Pomezia, che ha aperto il periodo con un parziale di 6-10, prontamente ribaltato dalle biscegliesi, che poi hanno gestito i pochi punti di vantaggio fino al 25-23 finale; dopodiché terzo periodo a tinte pomeziane, vinto dalle ospiti per 21-25, ma che non ha spaventato le nerofucsia; brave poi a chiudere i giochi in quarto set combattuto, chiuso poi sul 25-20.

Star Volley Bisceglie-Pomezia 3-1

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 26, Torre 9, Cometti 7, Civardi 11, Panucci 7, Minervini (libero), Losciale 1, Ba. N.e.: Solarino, Colucci, Haliti, Luzzi (libero). All.: Giandomenico.

Pomezia: Oggioni 2, Frasca 24, Mazzoleni 13, Viglietti 6, Felappi 12, Liguori 19, Gay (libero), Farelli 1, Licata 1, Di Vincenzo 1, Cinotti, N.e.: Casini. All.: Dagioni.

Arbitri: Tavano, Tolomeo.

Parziali: 25-22; 25-23; 21-25; 25-21.

Durata set: 27’, 28’, 30’, 30’. per un totale di un’ora e 55 minuti.