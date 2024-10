Eccellenza: tornano ad esultare Bisceglie e Unione Calcio / CLASSIFICA

Bisceglie e Unione Calcio escono entrambe vittoriose da questa domenica pomeriggio, con ambedue le compagini capaci di portare a casa l’intera posta in palio, battendo rispettivamente il Galatina Calcio per 3-2 e il Molfetta in trasferta per 0-1.

I nerazzurri possono finalmente esultare, essendo tornati alla vittoria, la seconda consecutive in casa, con il successo per 3-2 sul Galatina che gli permette di risalire la classifica. Le reti di Pedrini, Koné e Palazzo, infatti, permettono ai padroni di casa di superare gli ospiti, i cui marcatori sono stati Aguilera e Mancarella, e raggiungere quota 12 punti in campionato.

Per gli azzurri, invece, quello del Poli è un colpo esterno molto importante, che permette loro di tornare ad una sola lunghezza dalla zona playoff e di tornare alla vittoria dopo due giornate. Il gol realizzato al 40′ da Amoroso indirizza la contesa per gli ospiti, che riescono a difendersi anche dopo esser rimasti in 10 per l’espulsione per doppio giallo di Suriano al 52′; trovando così ancora una volta la vittoria in inferiorità numerica.

