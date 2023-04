Vittorie e podi per la Ginnastica Ritmica Iris alle gare di Ugento / FOTO

Vittorie e numerosi podi hanno caratterizzato la missione salentina della Ginnastica Ritmica Iris che ad Ugento ha preso parte al Campionato Individuale Silver LC LD LE, ed alla prima prova del Torneo Gold Allieve-Junior-Senior e la pre agonistica Silver e Gold Gr (attività della sezione ginnastica per tutti) nello scorso weekend.

Al Pala Ozan in pedana le ginnaste della categoria LD con l’Iris subito protagonista tra le Junior 2 grazie alla vittoria di Aurora Lamanna prima (24.450), seconda Giada Bavaro (23.835), sesta piazza per Gaia Silvestris (22.725). Tra le Junior 3: Antonella De Feudis è seconda (20.875), tra le Allieve 3 secondo posto per Melania De Cillis (19.400).

Nella categoria LE tra le Allieve 3 Irene Porcelli è seconda (21.475), settima Sara Belgiovine (22.625); tra le Junior 1 podio Iris con Emma Di Liddo seconda (23.975); stesso discorso tra le Junior 2 con Sara Brunetta terza (21.750). Vittoria tra le Junior 3 per Veronica Fruttidoro (26.700), vince tra le Senior 1 Martina Maggi (26.900).

Risultati importanti anche nella categoria LC, dove tra le Allieve 1 Elena Di Benedetto è seconda (18.300), quarta tra le Allieve 2 Greta Labbate (18.850), dodicesima Greta Monterone (16.700); tra le Allieve 4 vittoria di Gaia Frisari (19.400) con Marcella Calvani seconda (19.150); tra le Junior 1 Valeria Serini è seconda (18.600), quinta tra le Junior 2 Lucia Angarano (17.900), Alessandra Piscitelli (19.400) vince tra le Junior 3.

Ginnastica Ritmica Iris protagonista anche nel Torneo Gold dove tra Allieve 2 vince Flavia Cassano (49.950), con Raffaella Caporusso terza (44.600). A chiudere la vittoria tra le Junior 2/3 di Arianna De Feudis prima (44.850).

Una due giorni di soddisfazioni per i tecnici accompagnatori Dalila Losito e Debora Turturro.