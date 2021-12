Vittorie e podi per la “Cavallaro” al Trofeo di Annabianca / FOTO

Periodo davvero intenso per l’attività del ciclocross con la Polisportiva Cavallaro che lo scorso 26 dicembre ha partecipato al III Trofeo di Annabianca, gara disputata a Lecce el centro sportivo KickOff ed organizzata dalla Kalos.

Il percorso prevedeva diverse difficoltà tecniche che hanno reso la gara divertente per i partecipanti, oltre che avvincente dal punto di vista tecnico.

I primi a partire sono stati gli atleti della categoria Allievi, nella quale hanno preso il via per la Cavallaro: Domenico Grotta e Andrea Marino, entrambi autori di una bella gara. Grotta chiude in terza posizione, seguito da Marino che si piazza al quinto posto.

Per le donne Allieve in gara c’è Emilia Musci che si classifica terza. Nella categoria Esordienti il bottino è bello consistente: Marco De Cillis s’impone in gara classificandosi al primo posto, davanti al compagno di squadra Domenico Musci, terzo.

A seguire spazio alla categoria Juniores nella quale Giuseppe Cassano e Mirko Agrosì hanno regalato belle emozioni. Subito dopo il via una piccola caduta rallenta la coppia in forza alla Cavallaro e li costringe ad una gara in recupero, obiettivo raggiunto con un secondo e quinti posto finale.

L’attività che in questi giorni non si ferma, il programma prevede la gara nazionale del Giro d’Italia di Ciclocross a Ferentino (FR), ed il 2 gennaio invece si ripartirà subito da Corato per il Trofeo Centro-Sud.