Vittorie Diaz e Nettuno, pari Futbol Cinco

Sette punti in tre gare. E’questo il bilancio delle partite che ha visto protagoniste le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo questo pomeriggio.

I biancorossi di Capurso superano per 3-1 l’Audace Monopoli nel decimo turno del campionato cadetto girone G. La prima frazione si conclude con la Diaz in vantaggio per 1-0 grazie alla marcatura di Pedone al 15’47”. Nella ripresa, i biscegliesi raddoppiano con Alemao al 4’48 trovando il tris con Divincenzo al 14’16” intervallato dal sigillo di Rodrigo. Diaz che si porta a quota 19 punti ad una lunghezza dalla terza posizione. Sabato prossimo, il sodalizio del presidente Cortellino ospiterà al “Paladolmen” il Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Pari interno per il Futbol Cinco che impatta per 2-2 contro il Cus Bari nel dodicesimo turno del massimo torneo regionale. Le reti locali portano la firma di Tritto mentre, per la compagine barese, a segno Anastasia e Loiotine. Nerazzurri che si portano a quota 10 punti e, nel prossimo turno, si recherà nella tana della capolista Futsal Andria.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Vince anche il Nettuno che conclude nel migliore dei modi la settimana superando per 4-2 l’Audax Rutigliano grazie alla doppietta di De Cillis rimpinguato dagli acuti di Cangelli e Salerno. Biancazzurri che salgono a quota 14 punti e tornerà in campo sabato 17 Dicembre contro Olimpia Palo, dovendo usufruire del turno di riposo per sabato 10.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2

