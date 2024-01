Vittoria pesante per il Don Uva, pirotecnico pari della Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Arrivano buone indicazioni dal primo impegno del 2024 che ha visto protagoniste Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate rispettivamente nella sedicesima giornata del campionato di Promozione e nel turno inaugurale del girone di ritorno del torneo di Prima Categoria.

Apre l’anno con la vittoria e interrompe una serie di cinque sconfitte consecutive il Don Uva che, nell’anticipo mattutino, supera al “Di Liddo” lo Sporting Apricena con il punteggio di 3-1. Fulmineo palo dell’attaccante ospite Prota dopo appena tre giri di lancette. L’inizio di partita è comunque di marca biscegliese e al 12’ Prekducaj sigla il vantaggio approfittando di un errore difensivo che gli consente di superare Crisantemo da posizione favorevole. L’1-0 si ripercuote sul morale degli ospiti incapaci di costruire pericoli nel corso del primo tempo e al 39’ il Don Uva confeziona il raddoppio con Conte lesto ad avventarsi sulla respinta del portiere dopo un sinistro di Camporeale. Ad un minuto dall’intervallo piove sul bagnato per gli ospiti che restano in dieci a causa del rosso diretto sventolato all’indirizzo di Loconte.

Il Don Uva approfitta immediatamente della superiorità numerica e in avvio di secondo tempo, al 51’, Camporeale firma il tris con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione di Preziosa. Sopra di tre gol e di un uomo il collettivo biscegliese addormenta il ritmo della partita anche se nel finale i foggiani cercano con insistenza la rete della bandiera. A otto minuti dal novantesimo ancora Prota, decisamente sfortunato coglie il secondo legno di giornata colpendo la traversa mentre all’84 è Bruno a sfiorare il gol del 3-1. Gli sforzi dell’Apricena vengono premiati in pieno recupero quando Prota trasforma un calcio di rigore assegnato dall’arbitro che rende meno amaro il passivo per gli ospiti.

Il ritorno al successo consente al Don Uva di salire a quota 21 punti in classifica alla vigilia della difficile trasferta, in programma domenica 14 gennaio, sul campo dell’Atletico Acquaviva, terzo in classifica, oggi vittorioso sul Canusium per 2-1.

In Prima Categoria termina con un pirotecnico 3-3 il match tra Virtus Bisceglie e Ideale Bari disputatosi al “Palmiotta” di Modugno. Una sfida ricca di emozioni tra due squadre che navigano nei piani alti della classifica. Primo tempo favorevole ai baresi che chiudono i primi quarantacinque minuti in vantaggio di un gol in virtù delle reti messe a segno da Rizzi e De Giosa a rendere vana la marcatura biscegliese siglata da Daluiso. Nella ripresa un rigore realizzato da Di Francesco e i sigilli di Silvestri, per la Virtus, e Kijera per i padroni di casa fissano il punteggio sul definitivo 3-3 che consente alla due squadre di dividersi la posta in palio e mantenere invariata la distanza in classifica.

Con il pareggio odierno la Virtus Bisceglie sale a quota 25 punti in classifica restando al quarto posto a cinque lunghezze di distanza dall’avversario odierno e a dodici dalla capolista Maracanà San Severo. Nel prossimo turno, domenica 14 gennaio, i biscegliesi attenderanno tra le mura amiche il fanalino di coda Etra Vancouver, oggi sconfitto in casa dalla Gioventù Calcio San Severo per 0-1. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

