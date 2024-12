Vittoria netta e terzo posto conquistato per la Star Volley / CLASSIFICA

Sesto trionfo stagionale per un’ottima Star Volley Bisceglie, in grado di regolare con un secco 3-0 il Santa Lucia Roma, nel match valido per la nona giornata del girone D di Serie B1. Prestazione maiuscola delle nerofucsia, che attraverso questa vittoria salgono al terzo posto in classifica.

La sfida andata in scena occasionalmente al “PalaTatarella” di Cerignola, regala un altro successo alla compagine biscegliese. Il primo set si sviluppa in pieno equilibrio nella parte iniziale, ma poi i colpi di Civardi, Solarino, Galazzo e Cometti consentono l’allungo alle padroni di casa. Il punto finale messo a segno dal capitano Panucci chiude il primo set sul punteggio di 25-20. Nel secondo periodo le avversarie reagiscono allo svantaggio portandosi avanti di tre lunghezze, fino a quando le nerofucsia collezionano ben otto punti consecutivi. L’attacco fallito dalle romane permette di raddoppiare il conto dei set con il risultato di 28-26. L’ultima frazione è assolutamente a senso unico, con la squadra allenata da coach Breviglieri che porta a casa la vittoria chiudendo 25-11. Ora la Star Volley sale a quota 18 punti e si prepara al prossimo incontro casalingo sul rettangolo del “PalaPanunzio” di Molfetta contro il Crotone.

Star Volley Bisceglie-Santa Lucia Roma 3-0

Star Volley Bisceglie: Galazzo 4, Civardi 13, Panucci 17, Solarino 8, Cometti 8, Torre 5, Minervini (libero), Haliti. N.e.: Adubea, Ba, Colucci, Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Santa Lucia Roma: Taglione, Morone 10, Culiani 6, Palermo 15, De Arcangelis 3, Cherubini 1, Cavalieri (libero), Ungaro 1, Bressan, Liuzzo, Sturabotti. All.: De Gregoriis.

Arbitri: Morena, Capobianco. Parziali: 25-20; 28-26; 25-11.

Durata set: 26’, 34’, 23’ per un totale di 1 ora e 23 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI