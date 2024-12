Vittoria in scioltezza per la Star Volley contro il Crotone / CLASSIFICA

Ennesima prestazione maiuscola per la Star Volley Bisceglie, che si impone con un netto 3-0 sul Crotone, nella sfida valida per la decima giornata del girone D di Serie B1.

Prosegue l’ottimo stato di forma delle nerofucsia, che consolidano il terzo posto in classifica con un importante successo casalingo. Primo set inizialmente equilibrato, fino a quando le biscegliesi hanno dato vita ad una costante progressione con i punti realizzati in particolare da Civardi, Panucci e Adubea, che hanno permesso di chiudere 25-17. Seconda frazione in cui le avversarie provano ad impensierire le padroni di casa, ma Cometti e compagne incrementano il divario. L’ace di Galazzo è il preludio alla fine del set, portato a casa dalle nerofucsia per 25-21. Terza frazione dominata dal gruppo guidato da coach Breviglieri, che ha distrutto le speranze di rimonta delle ospiti fin da subito, aggiudicandosi il match con il punteggio di 25-14. La convincente vittoria della compagine biscegliese è stata accompagnata da una bella cornice di pubblico al “PalaPanunzio”, che si è reso protagonista di una raccolta di viveri ed indumenti a favore della Caritas, in occasione dell’iniziativa “Bisceglie per la Star Volley”. Ora le nerofucsia sono attese dallo scontro diretto di sabato prossimo sul campo del Pomezia, avanti di appena due lunghezze a quota 23 punti.

Star Volley Bisceglie-Crotone 3-0

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 13, Torre 7, Cometti 8, Civardi 15, Panucci 13, Minervini (libero), Solarino. N.e.: Losciale, Ba, Haliti, D’Ambrosio, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Crotone: Sturniolo, Barbaro 8, Kus 5, Colò 3, Angeloni 3, Morciano 5, Maggipinto (libero), Tornesello, Esposito. N.e.: Bosi, Pasquini, Sudano, Cesario (libero). All.: Asteriti.

Arbitri: Annese, Tosti.

Parziali: 25-17; 25-21; 25-14.

Durata set: 26’, 26’, 23’ per un totale di 1 ora e 15 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI