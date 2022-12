Vittoria in rimonta della Virtus Bisceglie, secco ko per Unione Calcio e Don Uva / CLASSIFICHE

Si chiude con un computo complessivo di una vittoria e due sconfitte la domenica di calcio per le biscegliesi che sono scese in campo oggi.

L’Unione Calcio Bisceglie rimedia un 3-0 esterno dal Corato nel match valevole per le quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. I neroverdi si impongono sugli uomini di Luca Rumma grazie alla marcature di Suriano, Kone e Santoro. Sesta sconfitta stagionale per gli azzurri biscegliesi che adesso hanno solo due punti di vantaggio sulla zona playout.

Chiusura di 2022 con un pesante passivo per il Don Uva che al Di Liddo rimedia un 6-0 dal Nuova Spinazzola nella quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Gara indirizzata sin dal primo tempo con gli ospiti che chiudono avanti con la doppietta di Sisalli. Nella ripresa Nuova Spinazzola che dilaga con la tripletta di Ariani e la sesta rete a firma Ladogana. Biancogialli nella parte destra della classifica con un occhio alla zona calda.

Il sorriso lo porta la Virtus Bisceglie che nella gara mattutina, sempre al Di Liddo, supera il Top Player Minervino 2-1, gara valida per dodicesimo turno di Prima Categoria, girone A. Kone porta gli ospiti in vantaggio dopo 12 minuti, poi nel recupero del primo tempo biscegliesi che impattano con Ragno. Nella ripresa la rete che consente alla Virtus di portare a casa la vittoria numero sei in stagione a firma Preziosa. Virtus Bisceglie che chiude l’anno solare a quota 20 punti confermandosi in zona playoff.

(Foto di Cristina Pellegrini)

