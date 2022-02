Vittoria in rimonta della Diaz a Venafro, Nettuno sconfitto dal Ruvo

Tre punti in due gare. E’ questo il bilancio dopo gli incontri disputatesi nel pomeriggio di sabato 12 febbraio che ha visto protagoniste le rappresentanti biscegliesi nel futsal Diaz e Nettuno.

Continua il magic moment dei biancorossi allenati da Leopoldo Capurso i quali superano per 4-3 il Venafro nel diciassettesimo turno del campionato cadetto girone G. I padroni di casa si portano in vantaggio al 5’54 con La Bella e, al minuto 9’30”, si portano sul 2-0 a seguito di un autorete di De Liso. Quarantasette secondi dopo, la Diaz accorcia le distanze con Caggianelli. Tale risultato permane sino al minuto 11′ quando La Bella porta la contesa sul 3-1. Al 18’18” la rete di capitan Cassanelli permette ai biscegliesi di andare al riposo sul 3-2 per i locali. Nella ripresa, dopo 24” Da Rocha azzera lo svantaggio mentre, al 4’04” De Liso sigla la rete del sorpasso Diaz. Il punteggio di 4-3 rimane sino alla sirena finale con i pugliesi che,al minuto 16’41” sbagliano un tiro libero con Di Vincenzo. L’affermazione in terra molisana significa ottava vittoria stagionale per la compagine del presidente Cortellino e quinto posto consolidato con 27 punti. Sabato 19 febbraio al “Paladolmen” arriverà l’Itria Fc.

Se la Diaz sorride lo stesso non si può dire per il Nettuno sconfitto in casa per 7-0 dal Futsal Byre Ruvo nel primo turno di ritorno del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri che rimangono a quota 4 punti in classifica e, nel prossimo turno saranno di scena a Foggia ospite del Cus.

Foto: Felice Nichilo