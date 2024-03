Vittoria importante in chiave salvezza dei Lions Bisceglie su Taranto / CLASSIFICA

Successo fondamentale per i Lions Bisceglie che, nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, superano al PalaDolmen il fanalino di coda Taranto per 86-72 e rilanciano le proprie quotazioni in chiave salvezza.

Match da prendere con le pinze per i nerazzurri impegnati contro l’ultima della classe. L’inizio di partita viaggia sui binari dell’equilibrio con Bisceglie che prova a scappare via e Taranto subito pronta a ricucire il gap. Gli ospiti tirano molto bene da tre punti, in particolar modo con Reggiani, provando a portarsi avanti nel finale del secondo quarto ma i padroni di casa restano aggrappati alla gara e alla sirena dell’intervallo lungo il tabellone certifica la situazione di equilibrio dei primi venti minuti mandando le squadre al riposo sul 42-42. È l’inizio di terzo quarto che sposta l’incontro dalla parte dei Lions, bravi ad uscire meglio degli avversari dagli spogliatoi e a piazzare un parziale di 25-11 firmato da Fontana e Cepic. I canestri dalla lunga distanza di Rodriguez e Rubinetti consentono a Bisceglie di toccare il +17 e di gestire con tranquillità l’ultima fase di gara nella quale i padroni di casa controllano i timidi tentativi di rientro di Taranto incamerando così due punti fondamentali per il finale di stagione.

A sei giornate dalle fine, infatti, i Lions agganciano a quota 18 punti Ozzano e Vicenza e riducono a quattro lunghezze il gap sulla zona salvezza occupata da Ravenna e Virtus Padova. Il campionato adesso si ferma per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia alle quali Bisceglie non parteciperà. I nerazzurri ritorneranno comunque in campo già mercoledì pomeriggio, 13 marzo, alle ore 18.30 al PalaDolmen quando riceveranno Sant’Antimo in un match valido per la prima edizione del trofeo Inchingolo. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

