Vittoria esterna senza fronzoli per Sportilia Volley Bisceglie

Vittoria senza fronzoli per Sportilia che si impone sul campo della Antonelli Terlizzi con un secco 0-3 in occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone A.

La decima affermazione stagionale delle biscegliesi è maturata al termine di una prestazione corale brillante, come attestano i parziali di 10-25, 12-25, 19-25 maturati in poco più di un’ora di gioco. Prime due frazioni dominate dalle biancazzurre, soltanto nel terzo set la formazione di casa, terzultima della classe, ha provato invano a restare un po’ più a lungo in scia di Dominko e compagne.

Con il blitz di Terlizzi Sportilia consolida la quarta posizione (ultima utile per l’accesso agli spareggi promozione), salendo a quota 33, in testa Carbonara (40) davanti a Nelly Volley Barletta (38) e Pegaso 93 Molfetta (36), quest’ultima con una partita in meno rispetto alle altre. Sale a +4, invece, il margine di vantaggio delle ragazze di Nuzzi su Altamura. Sabato 15 marzo, ore 19.00 al PalaCosmai, Sportilia riceverà la capolista Carbonara.