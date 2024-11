Vittoria esterna in rimonta per la Star Volley Bisceglie

Primo successo esterno in B1 per la Star Volley, che si impone 2-3 in rimonta contro il Santa Teresa di Riva nel match valevole per la quarta giornata di campionato.

Una partita a due facce quella andata in scena al Palasport “Sant’Antonio” di Furci Siculo, decisa al tie-break vinto dalla compagine biscegliese. Le nerofucsia prive dell’indisponibile Losciale approcciano male al match, non riuscendo ad accorciare lo svantaggio subito ad inizio set, con le avversarie capaci di chiudere 25-17. La seconda frazione è decisamente più equilibrata, con la schiattratice Civardi e la centrale Cometti che salgono in cattedra. Le siciliane trovano però lo strappo decisivo nel finale e portano a casa anche il secondo set con il punteggio di 25-22. Nel terzo set coach Breviglieri lascia in panchina la capitana Panucci e schiera in campo Solarino. Le mosse si rivelano azzeccate e a metà frazione la Star Volley realizza sei punti di fila, chiudendo poi 20-25. Le biscegliesi prendono sempre più fiducia e sfruttano i tanti errori avversari anche nel quarto set. Trascinate dalle potenti schiacciate di Cometti e Adubea, le nerofucsia si impongono 25-17 ed allungano la contesa al tie-break. Le ragazze partono forte e gestiscono l’importante vantaggio e dall’11-12 confezionano tre punti consecutivi completando la straordinaria rimonta. Preziosa vittoria che conferma quella ottenuta contro il Marsala, nell’attesa di affrontare un’altra compagine siciliana, il Modica, nel prossimo turno di campionato.

Santa Teresa di Riva-Star Volley Bisceglie 2-3

Santa Teresa di Riva: Picchi 2, Bertiglia 15, Anello 16, Salvestrini 9, Andeng 4, Marsengo 11, Giudice (libero), Iacona 2, Matrullo, Agbortabi, Bonfitto. N.e.: Santoro, Spitaleri (libero). All.: Prestipino.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 21, Civardi 13, Panucci 3, Cometti 6, Torre 11, Minervini (libero), Ba 4, Solarino 3. N.e.: Colucci, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: D’Avola, Burrascano.

Parziali: 25-17; 25-22; 20-25; 17-25; 11-15.

Durata set: 24’, 32’, 28’, 24’, 19’, per un totale di 2 ore e 7 minuti.