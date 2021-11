Vittoria e terzo posto per l’Unione Calcio, ancora ko Don Uva, stop per la Virtus Bisceglie

Vince solo l’Unione Calcio Bisceglie nei tornei regionali che vedono impegnate le compagini biscegliesi.

La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza vede gli azzurri ottenere il settimo successo stagionale grazie al 4-0 maturato al “Di Liddo” contro il Real Siti.

Uomini di Rumma avanti al 19′, grazie alla conclusione chirurgica di Andriano, poi al 35′ tocca a Manzari siglare il 2-0 su calcio di rigore.

Nella ripresa gli azzurri controllano e mettono in cassaforte il risultato dopo la doppia espulsione tra le fila della compagine foggiana (Stango e Romanazzo rispettivamente al 36′ ed al 40′). 3-0 siglato da Quacquarelli al 43′ e poker firmato Amoroso allo scoccare del 90′.

L’Unione Calcio sale così a quota 22 punti in graduatoria con il terzo posto virtuale a pari merito con Mola e San Severo. Domenica prossima i biscegliesi chiuderanno il girone d’andata sul campo del Borgorosso Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Terzo stop consecutivo per il Don Uva, battuto sul campo del Lucera per 2-0. Biancogialli castigati da un gol per tempo: vantaggio foggiano targato Rodriguez, a cui ha fatto seguito la marcatura di De Rita.

I ragazzi del tecnico Capurso restano a quota 14 punti in graduatoria e nel prossimo turno chiuderanno il girone d’andata ospitando la Rinascita Rutiglianese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Quinto stop in campionato, invece, per la Virtus Bisceglie, che al “Di Liddo” cede il passo alla capolista Virtus Palese, incamerando una sconfitta per 3-0 nel decimo turno del campionato di Prima categoria.

Ben undici le assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico Piccarreta. Ospiti avanti al 28′ con il tap-in di Lepore, poi nel primo minuto di recupero i baresi si portano sul 2-0 con il calcio franco di miccoli.

Biscegliesi puniti oltremodo e la ripresa non vede scoccare la scintilla per mettere in discussione il risultato. La Virtus Palese chiude così i giochi con Fama, a pochi secondi dal fischio finale.

Sempre 9 i punti all’attivo per la Virtus Bisceglie, attesa domenica prossima dalla trasferta sul campo del Real San Giovanni per l’undicesimo turno.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni