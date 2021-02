Vittoria e gol per la Diaz nel recupero col Sammichele

Con una prestazione convincente, sia dal punto di vista tecnico sia della tenuta fisica, la Diaz supera nettamente il Sammichele per 9-2 in occasione del recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Match dai ritmi gradevoli sin dalle prime battute per merito di una Diaz in palla. Dopo appena quattro minuti Elia con un preciso diagonale sblocca il risultato, un minuto e mezzo dopo Cadini con un rasoterra chirurgico firma il raddoppio. Sinigaglia chiude con il piattone il varco a Perez, sul fronte opposto Tasso evita il tris sui tentativi di Cadini ed Elia. Il 3-0 arriva su calcio di punizione con bomber Elia che spacca la porta per la doppietta personale e la rete numero 27 in stagione. Loschiavone impegna severamente Sinigaglia, mentre al 16’ il tiro dalla distanza di Zerbini viene deviato dalla difesa che spiazza l’estremo di casa, ma termina fuori di poco. Nel finale di frazione bello scambio tra Sasso e Iodice con quest’ultimo che realizza il 4-0 con il quale si torna negli spogliatoi.

La ripresa parte con gli uomini di Masi riversati inevitabilmente nella metà campo biscegliese, ma ci pensa Sasso con a realizzare il quinto gol, seguito 38 secondi dopo dalla prima rete in B del giovanissimo Vincenzo Sinigaglia. Sammichele con il quinto di movimento che produce l’autogol di Sinigaglia che manda nella sua porta il tiro non trattenuto di Barti. Giorgio riporta a sei le reti di vantaggio, Zerbini al 16’ prima fa 7-2, poi si fa parare un rigore da Sinigaglia. Gli ultimi due minuti regalano la doppietta di Rafa Giorgio ed il gol di capitan Cassanelli per il definitivo 9-2.

Diaz che sale in quinta posizione a quota 18 punti e sabato al PalaDolmen arriva il Mirto che una settimana fa ha sconfitto il sodalizio del presidente Cortellino.

DIAZ-SAMMICHELE 9-2 (p.t. 4-0)

DIAZ: M. Sinigaglia, Sasso, Di Benedetto, Elia, V. Sinigaglia, Di Gregorio, Cadini, Cassanelli, Giorgio, Sellak, Iodice, D’Addato. All: Di Chiano

SAMMICHELE: Tasso, Zerbini, Barti, Perez, Loschiavone, Helder, Bitetto, Maggipinto, Kore, Balena, Pisanti, Spinelli. All: Masi

MARCATORI: 3’58” p.t. Elia (D), 5’17” Cadini (D), 9’51” Elia (D), 19’57” Iodice (D); 8’06” s.t. Sasso (D), 8’44” V. Sinigaglia (D), 14’53” aut. M. Sinigaglia (S), 15’40” Giorgio (D), 16’07” Zerbini (S), 18’30” Giorgio (D), 19’52” Cassanelli (D)

AMMONITI: Loschiavone (S), Iodice (D), M. Sinigaglia (D)

ARBITRI: Giannelli (Bari), Matera (Molfetta); crono: Dilucia (Foggia)