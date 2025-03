Vittoria di rigore per la Diaz che appronda in semifinale di Coppa Italia

I calci di rigore dicono Diaz Bisceglie. La compagine biancorossa vince il quarti di finale della Coppa Italia Serie B imponendosi al PalaBadiali di Falconara 7-6 sul Cures.

Di Chiano deve fare a meno dello squalificato Rappa, ma recupera nei dodici Binetti. Gara per lunghi tratti equilibrata con De Cillis che ha provato senza fortuna a sbloccare il risultato, poi con il passare dei minuti i laziali hanno alzato il baricentro. Dell’Olio per poco non beffa Maresca, ma all’8’11” De Cillis porta in vantaggio i biscegliesi con un tiro al volo su assist da banda destra. Diaz pericolosa in ripartenza con Sasso, palla a lato. Carmosino su punizione impensierisce Di Ciaula, Butnaru con una spledida giocata pareggia l’incontro. A 34 secondi dall’intervallo Medici anticipa Sasso e Di Ciaula concretizzando in gol l’imbucata dalla destra. Nella ripresa i biscegliesi cercano più volta di recuperare il match riuscendoci ancora una volta con De Cillis che all’8’06” supera Maresca per il 2-2. Con il passare dei minuti sale la tensione e la paura di perdere la gara.

Si va ai calci di rigore: Di Ciaula neutralizza un penalty, biancorossi che non ne sbagliano uno con Tarantino che sigla il gol che vale il passaggio in semifinale dove domattina, ore 11, ci sarà da affrontare il Futsal Villorba. (Foto: Divisione Calcio a 5)