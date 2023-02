Vittoria di misura per il Don Uva, pari per la Virtus Bisceglie

Riscontri positivi per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 12 Febbraio

Il Don Uva torna alla vittoria superando al “Di Liddo” per 2-1 il Football Club Capurso nella diciottesima giornata del campionato di Promozione girone A grazie ai sigilli di Ricatti e Porcelli. Tre punti importanti per i biancogialli che aumentano il vantaggio dalla zona calda della graduatoria e si portano a quota 21 in compagnia del Real San Giovanni. Domenica prossima, 19 Febbraio i biscegliesi si recheranno nella tana della capolista Virtus Mola che ha pareggiato per 0-0 con il Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Buon pareggio esterno per la Virtus Bisceglie che impatta per 1-1 con il Troia seconda forza del girone nel sedicesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A. Il gol virtussino porta la firma di Binetti al 39′ il quale finalizza l’assist di Ciaburro. Con il punto conquistato, la squadra di Piccarreta sale a 24 così come l’Audace Cagnano e, nel prossimo turno, ospiterà sul sintetico cittadino lo Sporting Apricena terza forza del girone.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini