Vittoria con brivido finale per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA

Il girone d’andata si conclude con un successo per i Lions Bisceglie, che si impongono 72-65 sul Canosa, nel match andato in scena al PalaAssi di Trani valido per l’undicesimo turno nel girone G di Serie B2.

Ottava vittoria e terzo posto conquistato al giro di boa per i nerazzurri. Ottima partenza per i biscegliesi, trascinati dalle triple di Okiljevic e Dancetovic. I canestri di Colombo e Di Camillo hanno consentito l’allungo, fino all’intervallo terminato con un vantaggio di 15 punti. Nel terzo periodo i padroni di casa mantengono invariato il divario con gli avversari. Nell’ultimo quarto gli ospiti accorciano le distanze con un poderoso 18-3, mettendo a dura prova i Lions nel finale. La squadra allenata da coach Saputo è stata comunque capace di reagire nel momento più delicato del match, grazie al decisivo contributo di Colombo ed El Agbani, che hanno chiuso il match sul punteggio di 72-65. Ora i Lions salgono a quota 17 punti, in attesa del prossimo impegno contro il fanalino di coda Taranto, che aprirà il girone di ritorno.

Lions Bisceglia-Canosa 72-65

Lions Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 13, Dancetovic 6, Trentini 6, Okiljevic 12, Colombo 15, Di Camillo 5, Cavalieri 3, Camporeale 2, Dip 2. N.e.: Gentile, Del Rosso. All.: Saputo.

Canosa: Gramazio 7, Monacelli 8, Cerruti 4, Idrissou 16, Karavdic 14, Sadi 7, Biasich 5, Pallara 4, Vernich. N.e.: D’Amico, Ciociola, Catalano. All.: Menduto.

Arbitri: Stanzione di Molfetta, Sacco di Salerno.

Parziali: 17-12; 41-26; 57-42.

Note: uscito per cinque falli Biasich. Espulso Rodriguez al 34’. Tiri da due: Bisceglie 15/29, Canosa 17/39. Tiri da tre: Bisceglie 11/31, Canosa 7/17. Tiri liberi: Bisceglie 9/18, Canosa 10/15. Rimbalzi: Bisceglie 35, Canosa 31. Assist: Bisceglie 6, Canosa 2.

