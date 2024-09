Vittoria all’esordio stagionale in B2 per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA



Vittoria all’esordio stagionale in Serie B2 per i Lions Bisceglie, che espugnano il PalaMazzola di Taranto con il punteggio di 74-87, in un match in cui i nerazzurri hanno toccato anche il +20 di vantaggio; dimostrando tutta la bontà del gruppo costruito in estate.

I padroni di casa reggono un tempo, seguendo i nerazzurri nel punteggio per entrambi i primi due quarti, e mettendo sporadicamente la testa davanti nel risultato, come sul 27-24 al 14’, firmato dal giovane Gigante; salvo poi subire la qualità degli ospiti, che con 8 punti di Juani Rodriguez a fine secondo periodo tentano una fuga, conclusa sul 37-42 all’intervallo.

Nel secondo tempo gli ospiti salgono in cattedra, chiudendo le maglie della difesa e migliorando la precisione al tiro, fino a toccare quota +20 al 34’, sul parziale di 55-75, firmato da Cavalieri; con una piccola reazione d’orgoglio dei tarantini nel finale, che provano a diminuire lo svantaggio, chiudendo al -13 finale, che consegna la vittoria all’esordio ai Lions.



CJ Taranto-Lions Bisceglie 74-87

CJ Taranto: Salerno 12, Giovara 14, Amorelli 16, Invidia 16, Facciolà 11, Gigante 3, Bitetti 2, Casalino, Mirabile. N.e.: Sannelli, Montanaro, Petraroli. All.: Orlando (squalificato).

Lions Bisceglie: Rodriguez 17, El Agbani 7, Dancetovic 8, Trentini 20, Dip 2, Colombo 13, Cavalieri 12, Okiljevic 4, Di Camillo 2, Camporeale 2,. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Arbitri: Amatori di Brindisi, De Carlo di Lecce.

Parziali: 18-20; 37-42; 51-65.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic.

Tiri liberi: Taranto 15/26, Bisceglie 13/19.

