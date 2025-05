Vito Console nuova guida tecnica dei Lions Bisceglie per il 2025/26

Riparte con entusiasmo il progetto dei Lions Bisceglie per la stagione 2025-2026. Il club nerazzurro ha annunciato ufficialmente la nomina di Vito Console, 44 anni, alla guida tecnica della prima squadra che disputerà il suo secondo campionato consecutivo in Serie B2.

Originario di Putignano, Console vanta un’esperienza ventennale da allenatore con trascorsi da assistente in club di spessore come Cus Bari, Olimpia Matera e Martina Franca, oltre a ruoli da capoallenatore a Santeramo, Fasano, Monopoli, Termoli e Castellaneta. Ha inoltre diretto il settore giovanile della Cestistica San Severo in A2 e ha collaborato con varie selezioni regionali federali. Nell’ultima stagione, ha ottenuto una brillante salvezza anticipata con l’Adria Bari, conquistando anche l’accesso al play-in.

«Essere stato scelto dai Lions è motivo di grande orgoglio e stimolo – ha dichiarato Console –. Ringrazio il direttore sportivo Sergio Di Nardo e tutta la dirigenza per questa opportunità. Sono pronto a dare il massimo per essere all’altezza di una società così prestigiosa, che ha ospitato allenatori e giocatori di livello altissimo».

Il ds Di Nardo ha motivato la scelta puntando sulle qualità tecniche e motivazionali del nuovo allenatore: «Console rappresenta un profilo ideale per il nostro progetto. È un tecnico della nostra terra, giovane ma preparato, e conosce molto bene il basket pugliese. Il suo lavoro a Bari ha dimostrato il suo valore e la sua determinazione».

Il club è già attivo nella costruzione del nuovo roster e staff tecnico, con l’obiettivo di affiancare all’esperienza dei senior i giovani cresciuti nel settore giovanile, come il gruppo Under 17 Eccellenza. Grande attenzione sarà riservata infatti alla valorizzazione dei talenti locali, da impiegare concretamente anche in prima squadra.

Nel frattempo, la società ha voluto salutare e ringraziare coach Fabio Saputo per l’impegno e la professionalità dimostrata, in particolare per aver gestito con disponibilità le numerose difficoltà logistiche affrontate durante la scorsa stagione.

Per i Lions, dunque, si apre un nuovo capitolo all’insegna di ambizione, progettualità e radicamento territoriale, con la speranza di riaccendere l’entusiasmo del pubblico e ritrovare presto il calore del PalaDolmen.