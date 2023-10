La Virtus sbanca Sannicandro, sconfitta per il Don Uva / CLASSIFICHE



La Virtus sbanca Sannicandro, sconfitta casalinga per il Don Uva; questo il verdetto della domenica per le due realtà biscegliesi, impegnate rispettivamente in Prima Categoria e in Promozione.

Il Don Uva si deve arrendere tra le mura amiche del Di Liddo, dove accade tutto nel primo tempo. Pozzozengaro porta in vantaggio gli ospiti, ma i biancogialli la riprendono subito con Conte; pareggio che però durerà poco, con Mawa che al 17’ segnerà il gol del definitivo 1-2, che condannerà i padroni di casa alla seconda sconfitta consecutiva.

La Virtus Biscgelie sbanca Sannicandro, vincendo in trasferta, andando addirittura sul doppio vantaggio già all’intervallo, con le reti siglate da Amorese e Daluiso; a nulla servirà ai padroni di casa il calcio di rigore di Parise nella ripresa, con cui il Sannicandro riuscirà ad accorciare, ma mai a pareggiare.

