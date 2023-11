La Virtus mette nel mirino gli ottavi di Coppa Puglia

La Virtus mette nel mirino gli ottavi di Coppa, con l’obiettivo di sorpassare l’ostacolo Audace Barletta, nel match in programma alle 14:30 di oggi, 29 novembre, valido per i sedicesimi di Coppa Puglia.

I biancazzurri ripartono dall’1-1 dell’andata, ma rispetto alla gara del Liddo la formazione di mister Maffucci ha trovato un innesto importante. Si tratta di Antonio Sibio, portiere tranese, classe 2000, che ha alle spalle esperienze significative con il Corato e l’Audace Barletta, (fra formazioni giovanili e prime squadre) e nelle ultime quattro annate ha giocato fra i pali del Don Uva Bisceglie e del Città di Trani.

Un’addizione importante per l’organico biancazzurro che potrebbe essere puntellato ulteriormente nei prossimi giorni per puntare al vertice nel campionato di prima categoria ma che non distoglierà l’obiettivo dalla Coppa, dove la Virtus mette nel mirino gli ottavi quest’oggi.