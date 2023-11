Virtus Bisceglie,tempo di Coppa con l’Audace Barletta

La Virtus Bisceglie, tre giorni dopo la gara contro l’Audace Cagnano, scenderà nuovamente in campo per affrontare l’Audace Barletta nel match d’andata dei sedicesimi della Coppa Puglia in programma mercoledì 15 novembre al “Di Liddo” con fischio d’inizio alle ore 14.30.

L’obiettivo è quello di riscattare il ko maturato in campionato contro la compagine garganica ma non sarà semplice in quanto se la vedrà con la prima della classe del girone A. La partita di Coppa sarà l’antipasto della gara di campionato in programma sempre sul sintetico cittadino biscegliese. La compagine barlettana annovera gente che ha militato in categorie superiori come ad esempio Laboragine, Guacci, Cormio, D’Onofrio e Rizzi.

Virtus Bisceglie – Audace Barletta sarà diretta da Emidio Pio Cipriano di Foggia.

Foto: Cristina Pellegrini