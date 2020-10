Virtus Bisceglie, vittoria di misura contro il Real Zapponeta

Pronto riscatto della Virtus Bisceglie che, nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria, girone A, supera al “Di Liddo” per 3-2 il Real Zapponeta.

Per i ragazzi di Piccarreta hanno segnato Di Pinto, Messina e Di Franco. La Virtus Bisceglie si porta quindi a tre punti in classifica. La competizione regionale andrà per ora in archivio a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020 che ha sospeso i campionati regionali.

Foto: Sergio Porcelli