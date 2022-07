Virtus Bisceglie, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Pellegrini

La Virtus Bisceglie ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Roberto Pellegrini, classe 1993: uomo d’area che si è messo in luce nell’ultima annata con la maglia della Ruvese, realizzando 18 reti.

“Avevo voglia di un cambiamento e bisogno nuovi stimoli. La Virtus Bisceglie mi ha offerto questa opportunità ed ho accettato volentieri, senza indugiare troppo – ha spiegato il 29enne centravanti ruvese. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni di squadra e lavorare insieme a loro per ottenere il massimo nella prossima stagione in Prima categoria. Darò tutto me stesso, come sempre”.