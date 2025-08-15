Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Promozione per la Virtus Bisceglie che continua ad essere vigile sul mercato. Nell’ottica di rafforzamento della rosa la formazione biancazzurra ha ufficializzato il centrocampista offensivo Giulio Papagni e il giovanissimo portiere Leonardo Quagliarella.
Quello di Papagni (foto slider), classe 2000, rappresenta un ritorno significativo per la Virtus Bisceglie che riabbraccia uno dei protagonisti dell’accesso in Promozione nella stagione 2023/24. In quell’annata Papagni mise a segno 15 reti risultando determinante per il salto di categoria mentre nell’ultimo anno si è diviso fra Audace Barletta, Unione Calcio Bisceglie e San Salvo (Eccellenza abruzzese). Un colpo importante per aggiungere qualità ed esperienza alla rosa biancazzurra.
All’innesto di Papagni segue la conferma del giovanissimo portiere Leonardo Quagliarella (foto in basso). Il classe 2006, che ha già esordito in Promozione nella passata stagione, farà ancora parte del gruppo alle spalle del veterano Musacco con l’intento di migliorarsi per farsi trovare pronto in caso di necessità.
Un’operaziine nel reparto under che testimonia il lavoro del team biscegliese anche in ottica futura. (Foto: Cristina Pellegrini)