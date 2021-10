Virtus Bisceglie strappa un punto fuori casa, sconfitte per Unione Calcio e Don Uva / CLASSIFICHE

Due sconfitte ed un pareggio, questo il computo finale della compagini biscegliesi presenti nei campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Beffa nel finale per l’Unione Calcio Bisceglie, sconfitta all’89’ dal Di Benedetto Trinitapoli in occasione della quarta giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone A). Gli azzurri, privi di mister Rumma per squalifica, sono costretti subito a rincorrere il vantaggio ospite a firma Zaldua. Ci pensa Manzari a siglare l’1-1 che manda le due squadre al riposo. Sconfitta che matura a sessanta secondi dal 90’ ancora con Zaldua che supera con un pallonetto il portiere di casa per l’1-2 con consente agli ospiti di vincere ed infliggere agli azzurri del presidente Pedone la seconda sconfitta stagionale al Di Liddo. Unione Calcio che rimane a quota 6 punti, raggiunta dal Manfredonia.

Sconfitta anche per il Don Uva che non riesce a portare via punti dal domicilio del Bitritto Norba nella quarta giornata del campionato di Promozione, girone A. Eppure le premesse sono buone per l’undici di mister Domenico Capurso con Mattia Pasculli che porta in vantaggio i biscegliesi al quarto d’ora di gioco. Padroni di casa che hanno il merito di crederci e di ribaltare il risultato con il definitivo 2-1 in favore del Bitritto che porta la firma di Strippoli e Gagliardi. Prima sconfitta stagionale per il Don Uva che rimane fermo a quota 7 punti a sole due lunghezze dalla zona playoff.

Punto esterno per la Virtus Bisceglie che strappa un pareggio dal campo del Trinitapoli nel match valido per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria, girone A. Termina 1-1 con Mauro De Mango che sigla la seconda rete personale in la maglia Virtus che consente ai biscegliesi di ottenere un punto prezioso che da seguito alla vittoria all’esordio ottenuta sette giorni fa al Di Liddo.

