Virtus Bisceglie, sorteggiato il primo turno di Coppa Puglia

Dopo aver preso atto della composizione del proprio girone di campionato (leggi qui), la Virtus Bisceglie, nella giornata di ieri, ha conosciuto anche gli avversari contro i quali dovrà battagliare nel primo turno della Coppa Puglia, manifestazione riservata alle formazioni iscritte ai campionati di Prima e Seconda Categoria.

La Lnd Puglia ha infatti ufficializzato la composizione del torneo che inizierà il prossimo 30 settembre e al quale prenderanno parte settantacinque formazioni divise in gruppi da tre squadre o in accoppiamenti ad eliminazione diretta secondo il criterio della vicinanza geografica. Il team biscegliese è stato inserito in un girone di tre squadre assieme al Città di Trani e alla Virtus Molfetta e proprio il match tra il sodalizio tranese e la Virtus Bisceglie aprirà il programma della manifestazione. Nel primo incontro del girone i ragazzi di mister Piccarreta saranno impegnati in trasferta con calcio d’inizio alle ore 15.30 e, in caso di pareggio o successo, osserveranno il turno di riposo nel corso della seconda giornata, prevista per giovedì 14 ottobre. In caso di sconfitta, invece, la Virtus Bisceglie ospiterebbe i molfettesi al “Di Liddo” già nella sfida valevole per la seconda giornata e osserverebbe il turno di riposo nell’ultima sfida del triangolare, in programma il prossimo 28 ottobre.

Nel frattempo, In vista dell’imminente inizio di campionato, fissato per domenica 26 settembre, la squadra continua ad allenarsi agli ordini dello staff tecnico. (FOTO: SERGIO PORCELLI)