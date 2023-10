Virtus Bisceglie, separazione con il tecnico Piccarreta

La sconfitta esterna con l’Etra Vancouver coincide con l’ultima gara di mister Aldo Piccarreta con la Virtus Bisceglie. Il sodalizio biscegliese infatti, comunica di aver rescisso il contratto con il tecnico coratino e con il suo vice Michele Pagano.

Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo allenatore. La stagione dei virtussini, alla seconda partecipazione al campionato di Prima Categoria girone A, non è iniziata nel migliore dei modi avendo ottenuto ottenuto due sconfitte in altrettante gare sin qui disputate ed attualmente sono ultimi in classifica con 0 punti.

Foto: Cristina Pellegrini