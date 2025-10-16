Virtus Bisceglie sconfitta dalla Soccer Trani nell’andata di Coppa Italia Promozione

Battuta d’arresto per la Virtus Bisceglie, sconfitta 4-0 sul campo della Soccer Trani nel match d’andata del secondo turno di Coppa Italia Promozione. Un risultato pesante per i biancazzurri di mister Savino Lionetti, che nonostante la giovane età della formazione schierata — con ben sei under, due nati nel 2004 e uno nel 2003 — hanno disputato una gara dignitosa contro un avversario di categoria superiore.

Soccer Trani che ha mostrato sin da subito la propria forza, imponendo ritmo e intensità. L’estremo difensore Quagliarella, sostituto dello squalificato Musacco, si è messo in evidenza con ottimi interventi su Cassano e Morra nei primi minuti, mentre De Cillis ha salvato sulla linea al 12’. Dopo diverse occasioni da gol, al 22’ Lucarelli ha portato in vantaggio i padroni di casa con un destro al volo da distanza ravvicinata. La Virtus ha reagito con una bella iniziativa di Traetta e un tentativo di Perlino, ma il primo tempo si è chiuso con i tranesi in controllo e pericolosi fino all’ultimo.

Nella ripresa i ritmi si sono abbassati, ma la Soccer Trani ha colpito ancora al 63’ con Morra, bravo a finalizzare un’azione corale che ha colto impreparata la retroguardia biscegliese. La Virtus non ha smesso di crederci, trovando buone trame offensive con Papagni, che ha impegnato più volte il portiere Amoruso con tiri dalla distanza. Nei minuti di recupero, tuttavia, è salito in cattedra l’esperto Manzari, autore di una doppietta che ha fissato il risultato sul 4-0 finale, nonostante i tentativi del giovane Quagliarella di contenere il passivo con parate di grande personalità.

La gara di ritorno si giocherà giovedì 20 novembre al “Di Liddo” di Bisceglie. Archiviata la parentesi di Coppa, l’attenzione del gruppo è già rivolta al prossimo impegno in campionato contro l’Atletico Apricena, sfida fondamentale per riprendere fiducia e punti preziosi.

SOCCER TRANI- VIRTUS BISCEGLIE 4-0

Soccer Trani: Amoruso, Santoro, Montrone (81’ Antonacci), Rizzi, Lucarelli (59’ D’Addabbo), Gernone (59’ Turitto), Faliero (67’ Fiorentino), Prekducaj (71’ Colombo), Cassano, Morra, Manzari. A disp.: Stella, Perez, Francavilla, Baldassarre.

Virtus Bisceglie: Quagliarella, De Cillis, F. Basile, La Notte, Di Pierro, Camporeale (90’ Losapio), Traetta (53’ Di Molfetta), Perlino (67’ Porcelli), Dell’Olio (74’ Patierno), Papagni, Moscelli (65’ Piombarolo). A disp.: Napoletano, V. Quacquarelli, A. Quacquarelli, Amorese. All.: Lionetti.

Arbitro: Calderoni (Bari)

Assistenti: Cipriani – Scavo (Bari).

Reti: 22’ Lucarelli, 63’ Morra, 91’ Manzari, 92’ Manzari.

Note: ammoniti Gernone e Moscelli.