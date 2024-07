Virtus Bisceglie, scelto il nuovo allenatore

Fumata bianca in casa Virtus Bisceglie per quanto concerne la scelta del tecnico. Il sodalizio biscegliese ha deciso che Alessio De Tommaso sarà il nuovo allenatore per la stagione 2024/2025.

Classe 1986, il nuovo allenatore virtussino, dopo un passato da calciatore ha iniziato i primi passi da tecnico nel settore giovanile del Levante Azzurro per poi approdare all’Ideale Bari in Prima Categoria affrontando da avversario la Virtus.

Foto: Cristina Pellegrini