«Sarà il professor Nicola Bovino, già preparatore fisico del team da inizio stagione, a guidare la Virtus Bisceglie in questo campionato di Promozione». A renderlo noto è lo stesso club attraverso una nota ufficiale con Bovino che prende il posto del tecnico Savino Lionetti.
«Mister Bovino potrà contare sul prezioso supporto del preparatore dei portieri Francesco Sciacovelli. L’obiettivo – prosegue la nota – è imprimere quella svolta necessaria a capitalizzare nel migliore dei modi, con i risultati sul campo, il grande lavoro che si svolge nel corso della settimana, per condurre la squadra nelle posizioni di classifica che merita». (Credit foto: Cristina Pellegrini)