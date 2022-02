Virtus Bisceglie rispetta il pronostico, battute d’arresto per Unione Calcio e Don Uva

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle sfide che ha visto impegnate Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo oggi.

L’Unione Calcio soccombe per 5-1 contro la Dibenedetto Trinitapoli nell’anticipo del quarto turno di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Il risultato si sblocca al 9′ con Jordi Pascual abile ad approfittare di un errore di impostazione da parte della retroguardia biscegliese. Sette minuti più tardi arriva il raddoppio sempre dell’ex di turno che triplica al 29′. Due giri di lancette dopo arriva il 4-0 siglato da Stefanini. Nella ripresa, dopo 8′ la Dibenedetto Trinitapoli si porta sul 5-0 con Ripanto. Al 33′ arriva il gol della bandiera azzurra con Quacquarelli concretizzando il cross di Andriano. Nonostante la pesante sconfitta, l’Unione Calcio rimane al terzo posto a quota 29 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 13 febbraio ,i ragazzi di Rumma ospiteranno la vicecapolista Corato vittoriosa per 3-2 sul Vieste.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

Non va meglio al Don Uva sconfitto in casa per 3-1 dalla Bitritto Norba. Ospiti in vantaggio al 15′ della prima frazione con Loseto su calcio di rigore. Nella ripresa, dopo 4′ perviene la seconda rete barese con Gernone. Al 25′ Pietrantuono riapre il match ma, al tramonto delle ostilità, precisamente al 43′, Modesto mette a segno il definitivo 3-1. I biancogialli di Capurso restano a quota 19 punti in classifica e, domenica prossima, affronteranno fuori casa il Nuova Spinazzola che ha superato per 4-0 il Fesca Bari.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

L’unica vittoria di giornata arriva dalla Virtus Bisceglie che rispetta il pronostico superando al “Di Liddo” per 2-0 il fanalino di coda Trinitapoli grazie ai sigilli di Todisco e Binetti. I biscegliesi si portano a quota 21 punti in graduatoria e, nel prossimo turno, se la vedranno con l’Audace Cagnano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni