Virtus Bisceglie ricorda mister Franco Di Reda organizzando un triangolare

Se dimenticare Franco Di Reda, per chi ha avuto l’onore di conoscerlo, è impossibile, onorarne il ricordo rappresenta un dovere per l’intera comunità e soprattutto per gli sportivi. Questo è lo spirito che ha mosso la dirigenza della Virtus Bisceglie, guidata dall’infaticabile Andrea Montrone, ad organizzare un torneo dedicato alla memoria dell’ex calciatore e allenatore scomparso il 20 settembre 2021 a 78 anni.

La stessa scelta delle compagini invitate a prendere parte all’evento non è casuale: oltre alla Virtus Bisceglie, ultima società con cui l’amatissimo Franco Di Reda ha collaborato come tecnico, scenderanno in campo il Bisceglie calcio e il Don Uva, due delle squadre nelle quali ha giocato. Ecco perché l’appuntamento in programma mercoledì 27 dicembre, a partire dalle ore 16, sul sintetico del “Francesco Di Liddo” assume un significato speciale: unirsi nel meritato tributo nei confronti di un uomo che ha saputo abbracciare diverse generazioni con la sua affabilità, con la capacità di raccontare e insegnare il calcio a tutti, tra affettuosi consigli e divertenti aneddoti di una vita intera, dalle prodezze di una carriera trascorsa anche oltreoceano, al punto da valergli l’amorevole soprannome de “L’americano”, alle avventure nel nuovo ruolo di trainer di diverse squadre del territorio.

La manifestazione si svolgerà secondo la formula del triangolare con incontri della durata di 45 minuti. In caso di parità al termine delle singole sfide si ricorrerà ai calci di rigore per determinare la formazione vincitrice del trofeo. L’ingresso al “Di Liddo”, naturalmente, sarà libero.