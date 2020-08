Virtus Bisceglie, per la panchina ecco Aldo Piccarreta

Sarà il coratino Aldo Piccarreta il tecnico della Virtus Bisceglie nella stagione 2020/21.

Dopo le dimissioni per motivi lavorativi del neoincaricato Vernice ( leggi qui ), il team biscegliese ha individuato in Piccarreta la figura utile per guidare la prima squadra, pronta al ripescaggio in Prima categoria.

Per il nuovo tecnico della Virtus si tratterà di un ritorno al “Di Liddo” ed a Bisceglie, avendo guidato in passato la Juniores dell’Unione Calcio.

Il 41enne tecnico coratino è reduce dall’esperienza con la Berretti del Bisceglie Calcio nella passata stagione, mentre, nelle tre annate precedenti, ha svolto il ruolo di vicellenatore in Eccellenza, nel Corato, società di cui ha guidato anche la compagine Juniores.

Foto: Sergio Porcelli