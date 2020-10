Virtus Bisceglie, ko di misura contro l’Atletico Peschici

Falsa partenza per la Virtus Bisceglie nel campionato di Prima Categoria girone A. I ragazzi di Piccarreta infatti, vengono battuti in trasferta per 2-1 dall‘Atletico Peschici nel turno inaugurale del campionato regionale.

Per i biscegliesi a segno Todisco mentre, per i padroni di casa, Ranieri e Cilenti.

Nel prossimo turno, in programma domenica 25 ottobre, la Virtus Bisceglie ospiterà al “Di Liddo” il Real Zapponeta sconfitto in casa per 3-2 dalla Virtus Andria. Fischio d’inizio ore 11.00.