Missione riscatto per la Virtus Bisceglie, attesa oggi 14 settembre sul campo “Maggiano” di Peschici per affrontare l’Atletico Gargano, formazione nata dalla fusione tra Peschici e Vieste. Dopo il ko casalingo all’esordio nel campionato di Promozione, i biancazzurri di mister Ettore Strippoli cercano il primo risultato positivo della stagione. Fischio d’inizio alle 15:30.
La squadra biscegliese arriva all’appuntamento con grande voglia di riscatto e con la consapevolezza di dover alzare il livello della prestazione. Lucidità negli ultimi venti metri, solidità nella gestione delle fasi di gioco e maggiore concretezza sottoporta saranno le chiavi per provare a conquistare punti preziosi. A dare un contributo importante torneranno a disposizione Camporeale, rientrato dopo aver scontato una squalifica, e Papagni, recuperato da un infortunio.
L’Atletico Gargano, dal canto suo, è reduce dalla sconfitta di misura (3-2) sul campo del Bit Mola nella prima giornata, un risultato che rende la sfida particolarmente equilibrata e carica di motivazioni per entrambe le formazioni.
La direzione arbitrale sarà affidata ad Antonio Altomare della sezione Aia di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Davide Parisi e Mario Francesco Minervini. Una partita che si preannuncia intensa e che potrà già dire molto sul cammino della Virtus Bisceglie in questa nuova stagione. (Credit foto: Cristina Pellegrini)