Virtus Bisceglie in trasferta a Peschici per riscattarsi contro l’Atletico Gargano

Missione riscatto per la Virtus Bisceglie, attesa oggi 14 settembre sul campo “Maggiano” di Peschici per affrontare l’Atletico Gargano, formazione nata dalla fusione tra Peschici e Vieste. Dopo il ko casalingo all’esordio nel campionato di Promozione, i biancazzurri di mister Ettore Strippoli cercano il primo risultato positivo della stagione. Fischio d’inizio alle 15:30.

La squadra biscegliese arriva all’appuntamento con grande voglia di riscatto e con la consapevolezza di dover alzare il livello della prestazione. Lucidità negli ultimi venti metri, solidità nella gestione delle fasi di gioco e maggiore concretezza sottoporta saranno le chiavi per provare a conquistare punti preziosi. A dare un contributo importante torneranno a disposizione Camporeale, rientrato dopo aver scontato una squalifica, e Papagni, recuperato da un infortunio.

L’Atletico Gargano, dal canto suo, è reduce dalla sconfitta di misura (3-2) sul campo del Bit Mola nella prima giornata, un risultato che rende la sfida particolarmente equilibrata e carica di motivazioni per entrambe le formazioni.

La direzione arbitrale sarà affidata ad Antonio Altomare della sezione Aia di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Davide Parisi e Mario Francesco Minervini. Una partita che si preannuncia intensa e che potrà già dire molto sul cammino della Virtus Bisceglie in questa nuova stagione. (Credit foto: Cristina Pellegrini)