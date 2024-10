Virtus Bisceglie in campo per la Coppa Italia, esordio in panca per De Francesco

Tappa intermedia della settimana per la Virtus Bisceglie pronta ad inaugurare domani, 10 ottobre, la gestione del neo tecnico De Francesco con la gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia sul terreno del “Poli” di Molfetta. Di Franco e compagni ritroveranno la Soccer Trani che in campionato ha inflitto loro un 3-0 poche settimane fa. La partita avrà inizio alle ore 19:30 e rappresenterà una prima opportunità, per il nuovo allenatore, di valutare l’organico a disposizione. L’impatto con la squadra, nel corso dell’allenamento di martedì, si è rivelato particolarmente positivo pur nella consapevolezza che bisognerà lavorare sodo per migliorare l’efficienza e le prestazioni del team. Il match Soccer Trani-Virtus Bisceglie sarà diretto da Iacopo Silvano Valente, appartenente alla sezione Aia di Bari, assistito da Alessandro Bellarte e Mario Francesco Minervini (Molfetta).