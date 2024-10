Virtus Bisceglie, il pari casalingo costa la panchina a mister De Tommaso

La Virtus Bisceglie conquista il pareggio allo scadere nel match casalingo contro il Borgorosso Molfetta, concluso 2-2. Al termine dell’incontro però è arrivato il comunicato della società che ha annunciato la rottura dei rapporti con mister De Tommaso.

La Virtus Bisceglie raggiunge in pieno recupero il Borgorosso Molfetta evitando la sconfitta. I biancazzurri sbloccano il match al minuto 12 con il tap-in di Di Franco in anticipo sull’avversario. Poco dopo i biscegliesi sfiorano il raddoppio con Bovio che calcia alto di poco. Alla mezz’ora il Borgorosso pareggia i conti con la rete di Di Palma su cross di Roselli. Passano dieci minuti e gli ospiti completano la rimonta con il colpo di testa del giovane biscegliese di origini rumene Magueran su un altro assist di Roselli. Nella ripresa la Virtus prova a reagire ma non riesce ad impensierire più di tanto la formazione ospite. Al minuto 90 il Borgorosso resta in dieci uomini a causa dell’espulsione ai danni di Goffredo entrato appena 30 secondi prima. A tre minuti dal fischio finale la Virtus agguanta il pari con un tiro preciso in buca d’angolo di Bovio. Ora la compagine biancazzurra sale a quota 7 punti in classifica ed attende il Palese nel prossimo turno di campionato. Giovedì alle 15:30 invece andrà in scena la sfida d’andata del secondo turno di Coppa contro la Soccer Trani al “Poli” di Molfetta.

A breve inoltre verrà annunciato il nome della nuova guida tecnica, dopo che la dirigenza della Virtus ha sollevato dall’incarico De Tommaso.