Virtus Bisceglie, due rinforzi classe 2007 per la nuova stagione

La Virtus Bisceglie rafforza il suo organico con due giovani talenti pronti a mettersi in luce nella stagione 2025-2026.

La società biancazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Di Leo, difensore classe 2007 cresciuto nel vivaio di Olimpiadi Bisceglie e reduce dall’esperienza all’Unione Calcio Bisceglie. Punto di riferimento della formazione Juniores, con anche due reti all’attivo, Di Leo porterà sostanza e affidabilità al reparto arretrato, affiancando compagni più esperti dai quali potrà trarre insegnamenti preziosi per crescere e farsi trovare pronto nelle sfide decisive.

Un altro innesto arriva per il reparto offensivo: Giuseppe Traetta, esterno d’attacco classe 2007, che lo scorso 23 luglio ha compiuto 18 anni. Dopo essersi messo in mostra nelle prime settimane di lavoro, ha confermato le qualità già apprezzate dai dirigenti biancazzurri. Proveniente dal Gravina, con cui ha disputato il campionato nazionale Juniores realizzando due reti, Traetta rappresenta un volto nuovo e promettente per la squadra.

La Virtus ha scelto di puntare sulla sua freschezza e sulla sua energia, caratteristiche che lo metteranno al servizio del gruppo guidato da mister Strippoli. Un innesto che aggiunge entusiasmo e prospettiva in vista del prossimo torneo di Promozione, dove il giovane attaccante potrà dimostrare tutto il suo valore.